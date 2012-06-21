Усі робочі поїздки, які останнім часом здійснив Президент Володимир Зеленський по областях України, здебільшого було присвячено інспектуванню виконання Національної програми «Велике будівництво». Зокрема на Харківщині він крізь ілюмінатор гелікоптера оглянув перебіг реконструкції доріг державного та місцевого значення.
Цього року в області планують відремонтувати 357 км автошляхів загального користування: 281 км доріг державного значення та 76 км — місцевого.
Станом на 1 вересня облаштовано 200 км верхнього шару дорожнього покриття на дорогах державного значення та 76 км — на дорогах місцевого значення.
Зокрема, завершують ремонтні роботи на чотирьох об’єктах-довгобудах. Це ділянка траси М-03 Київ — Харків — Довжанський (від окружної навколо Харкова до Донеччини). У межах Харківщини це 130 км. Цьогоріч буде оновлено 85 км автошляху.
Тривають роботи й на ділянці траси Н-26 Чугуїв — Мілове (від Чугуєва до Луганщини). Загальна протяжність дороги на Харківщині становить 108 км. У планах на 2020 рік — оновити 68,4 км автошляху. З урахуванням ремонтів минулих років і поточного дорогу буде повністю відновлено.
Також триває ремонт ділянки траси Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград (від міста Мерефи до Дніпропетровщини). Протяжність автошляху в регіоні становить 132 км.
«Важливо, що ці дороги йдуть до Донбасу, там, де в нас тимчасово непідконтрольні нам території. Це навіть символічно — будувати дороги, що з’єднують», — цитує пресслужба Офісу Президента слова Володимира Зеленського.
Утім, цього разу Президентові не вдалося роздивитися з гелікоптера старої проблеми, а саме — колишнього масштабу незаконного вирубування лісів, як це було торік. «Коли я прилетів рік тому з приводу вирубки лісу, що я побачив?! Я побачив вирубку, ми відправили правоохоронців, як тільки вони не допустили різні бандитські угруповання туди, ми зупинили ці процеси. Ми бачили, як по області їхали машини, які вивозили ліс. Я цього зараз не бачу. Від правоохоронців я отримую інформацію, що загалом масштабні вирубки лісу в Харківській області припинено», — цитує Укрінформ слова глави держави.
Прокоментував він і ситуацію з нібито браком коштів у фонді боротьби з COVID-19 через буцімто їх нецільове використання на програму «Велике будівництво». «Це неправда, це історія з великим фейком, яку підігрівають різні люди, журналісти… запитуйте міністра охорони здоров’я, Прем’єр-міністра. Вони досить часто обговорюють цю інформацію, з ковідним фондом все в порядку…Там майже всі кошти є».
Крім того, Президент провів зустріч з представниками ділових кіл Харківщини та взяв участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»