У селі Гаї Роменського району на Сумщині закінчили лікувати історичну й ботанічну пам’ятку природи — дуб легендарного захисника знедолених і скривджених Семена Гаркуші, який, за переказами, любив тут відпочивати. Величина 500-річного дерева вражає: висота — 34 метри, діаметр — 1,9, окружність стовбура — 8 метрів. Через вельми поважний вік дерево почало хворіти і чахнути, тож місцеві жителі, екологи, громадськість ударили на сполох. Треба було вберегти туристичну принаду від загибелі й запобігти можливому лихові, адже дуб росте в центрі села, неподалік житлових будинків та автомобільної дороги Ромни — Конотоп.
Після ретельного обстеження розпочали роботу. На спрямовані з обласного бюджету 80 тисяч гривень обробили крону, а потім взялися за дупло заввишки 4,5 і діаметром 1,7 метра, що утворилося за п’ять століть. Спершу очистили його стінки, дезінфікували і запломбували за допомогою арматури та цементного розчину — для цього знадобилося 400 кілограмів цементу, 2 кубометри піску, 250 цілих цеглин та кубометр битих. А насамкінець на дерево наклали два металевих бандажі.
Тепер усі спокійні і задоволені. Дуб стоїть на втіху місцевим жителям і численним туристам, які частенько навідуються сюди, щоб побачити диво природи і згадати легендарного Семена Гаркушу.