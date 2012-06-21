Масштабний краєзнавчий проект «Сумщина. Велика спадщина» розпочали реалізовувати в області. Як розповів начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської ОДА Сергій Над’ярний, проект присвячено 80-річчю утворення Сумської області. Він передбачає видання книжок, під обкладинками яких буде зібрано найкращі мистецькі набутки відомих уродженців краю — художників, письменників, краєзнавців, майстрів народної творчості, фотохудожників та інших.
Днями вийшла друком перша з них — «Образотворче мистецтво», де представлено спадщину художників минувшини і сьогодення — майже 100 імен. З-поміж них Давид Бурлюк, Юлія Бразоль-Леонтьєва, Іван Кавалерідзе, Антон Лосенко, Казимир Малевич, Никанор Онацький.
За словами голови Сумської обласної організації НСХУ Івана Гапоченка, гідно представлено розділ «Сучасність», де читач може ознайомитися з творчістю таких митців, як Микола Бондаренко, Яків Красножон, Микола Жулінський, Борис Данченко та інших.
Готують до друку книжку «Поезія», згодом мають побачити світ «Історія і краєзнавство», «Красне письменство», «Фотографія» та інші. Проект реалізують коштом обласного бюджету за сприяння Сумської ОДА. Участь беруть обласні осередки національних спілок художників, письменників та краєзнавців.