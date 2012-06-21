На Сумщині відбувся ярмарок «Доступні кредитні програми місцевих сільськогосподарських товаровиробників», організований Сумською ОДА та її Департаментом агропромислового розвитку.
У цьому фінансово-економічному форумі взяли участь низка банківських установ регіону, які презентували свої програми для місцевих аграріїв. Кожен із банків мав що запропонувати виробникам і переробникам сільськогосподарської продукції, починаючи від ексклюзивних пропозицій і закінчуючи кредитними лініями, лізингом, частковою компенсацією вартості сільськогосподарської техніки тощо.