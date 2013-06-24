В області вже посіяли десяту частину ярих зернових – понад 40 тисячах гектарах. Це горох, пшениця та ячмінь. Найбільше – у Новомосковському районі.

«Дощова погода сприяє активному росту посівів. Але заважає роботі техніки в полі. Щойно земля підсохне, аграрії наростять темпи. Тож далі буде», – зазначив перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

З середини місяця в регіоні планують розпочати посів соняшника, а з кінця квітня – кукурудзи.

За планом весняна посівна охопить практично таку ж площу, як і в минулі роки. Загалом – понад 1,2 мільйона гектарів. Враховуючи зернові та технічні культури. А ще – овочі.

Щоб посівна пройшла безпечно, піротехніки щодня оглядають та розміновують поля. З середини березня фахівці обстежили вже майже 1,7 тисячі гектарів.