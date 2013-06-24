Понад 80 агропідприємств регіону подали заявки на рукави для зберігання зерна. Загалом вони зможуть безоплатно отримати понад 1 тисячу спеціальних мішків. Програму втілюють коштом міжнародних партнерів.
«Аграрії потребують потужностей для зберігання вирощеного врожаю. Замість знищених ворогом зерносховищ. Аби підтримати сільгоспвиробників, Міністерство аграрної політики спільно з міжнародними партнерами втілюють цей проєкт», – зазначила директорка Дніпропетровського відділення Українського держфонду підтримки фермерських господарств Ольга Гонтова.
Рукави передбачені для сільгоспвиробників, які обробляють від 100 до 10 тисяч гектарів землі. Планують зберігати виключно власноруч вирощену продукцію. А їхні поля знаходяться на підконтрольній Україні території.
Кожен рукав – на 200 тонн зерна. Забирати їх буде потрібно самостійно зі складів у своїй області. Виключення – переселенці. Аграрії з Донецької, Луганської чи Запорізької областей можуть забрати рукави на Дніпропетровщині. З Херсонської – на Миколаївщині.
Це спільна програма Мінагрополітики і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.
Загалом від сільгоспвиробників України надійшло понад 1,5 тиссчі заявок на понад 30 тисяч рукавів для зберігання збіжжя.