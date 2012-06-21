ТРЕТІЙ У СВІТІ

На території Ботсвани знайдено алмаз вагою 1 098 каратів, який вважають третім за величиною у світі.

"Центр дослідження Африки" у Facebook зазначає, що довжина дорогоцінного каменя становить 73 міліметри, ширина – 52, а завтовшки він 27 міліметрів.

"Це найбільший алмаз, який виявила компанія Debswana за свою понад 50-річну історію. За нашими попередніми оцінками, це може бути третій найбільший дорогоцінний камінь у світі", – заявила виконувачка обов'язків директорки компанії Лінетт Армстронг.

Знайшли камінь 1 черавня 2021 року у копальні Джваненг, якою володіє державна компанія Debswana. Він був показаний 16 червня президенту Моквітсі Масісі в столиці країни Габороне.

Він не набагато менше другого за величиною алмазу Леседі ла Рона вагою 1 109 каратів. Алмаз розміром з тенісний м'яч, виявлений на руднику Каров, на північному сході Ботсвани, у 2015 році.

Найбільшим алмазом, будь-коли виявленим в світі, був Куллінан вагою 3106 каратів, знайдений у Південній Африці в 1905 році.

Як відомо, Ботсвана – провідний виробник алмазів в Африці. Уряд країни отримує до 80% доходу від продажів Debswana у вигляді дивідендів, роялті та податків.

У 2020 році виробництво компанії впало на 29% до 16,6 мільйона каратів, а продажі впали на 30% до 2,1 мільярда доларів через пандемію коронавірусу.