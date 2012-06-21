Дослідники розробили костюм, який допомагає людям ходити та бігати. Його можна непомітно носити під одягом. Цей проєкт фінансувало Міністерство оборони США.

Дослідники під керівництвом Джінсу Кіма з Гарвардського університету, можливо, наблизилися до мрії про легкий костюм, який дає людям неймовірну силу. Вони розробили так званий Exosuit, який підтримує людей під час ходьби та бігу. Про це йдеться в журналі «Science» .

Екзоскелет легко носити зверху спортивного одягу, він нагадує альпіністські джгути, якими користуються альпіністи: один ремінь розміщується навколо талії, два – через плечі. По одній манжеті на кожному стегні. Акумулятор закріплений перед животом – так званий привід, який перетворює електричні сигнали в механічні рухи, сидить на спині. Крім того, у Exosuit є два електродвигуни, які підтримують рух заднього стегна.

Створення костюма-робота є інноваційним, зокрема, з однієї причини: система може відрізняти біг від ходьби та пристосовується до рухів свого власника, коли хода змінюється. Датчики на стегні та спеціальний алгоритм передають роботу ритм руху, йти або бігти.



Шаблони руху при ходьбі суттєво відрізняються від типових під час бігу. Наш мозок може легко розрізнити їх, але машина мала труднощі з різною біомеханікою. Тому попередні екзоскелети могли підтримувати лише ходьбу або біг. Тепер розробникам вдалося поєднати обидва типи руху в Exosuit. За даними дослідників, економія енергії для ходьби становить близько дев'яти відсотків, для бігу – чотири.

Костюм-робот є відносно легким, важить всього п’ять кілограм – явна перевага перед старими моделями. Крім того, Exosuit надає своєму власникові додаткову свободу руху.

Екзоскелети підтримують рухи тіла з машинною силою, але зазвичай складаються з жорстких металевих конструкцій. Зараз є більш легкі та гнучкі моделі, схожі на сучасні розробки .

Такі пристрої призначені для того, щоб допомогти людям після інсульту, вони швидше реабілітуються, або зроблять інвалідів більш мобільними.

Гарвардські дослідники мають на увазі і військових. Їх робота була частиною веб-програми «Воїн» і фінансувалася Агентством прогресивних дослідницьких проектів оборони Міністерства оборони США. Дослідники працюють над помічниками в русі, наприклад, щоб зменшити м'язові травми солдатів під час виконання своїх службових обов’язків. «Кінцева мета програми – легкий костюм, який можна носити під одягом – подібний до гідрокостюма». Він призначений для запобігання перевантаженню солдатів.

Експерти кажуть, що такі системи стають меншими і гнучкішими. Сучасний розвиток – це ще один крок на шляху до технології, яку колись можна буде безпосередньо контролювати через нервову систему людини. Потім нейрональні інтерфейси потенційно можуть бути імплантовані безпосередньо в м’язи стегна. Але це поки що фантастика.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»