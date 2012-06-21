Незважаючи на стрімкий розвиток робототехніки, механізми тривалий час не могли подолати бар'єр чутливості. Маніпулятори могли захоплювати предмети, але штучний інтелект не вмів розрахувати силу захоплення, а матеріали роботів не дозволяли «відчути» властивості взятого предмета. Фахівці Массачусетського технологічного інституту розробили робота з чутливими «пальцями», який дозволить обійти ці бар'єри.
В основі конструкції лежить роботизована «рука» KUKA, яка використовується, зокрема, для складання автомобілів. Пристрій може орієнтуватися в просторі, переміщаючи різні предмети і здійснюючи технологічні процедури. Розробники з Лабораторії комп'ютерних наук і штучного інтелекту оснастили руку датчиком GelSight .
Датчик збирає тактильну інформацію, яку обробляє алгоритм машинного навчання. Для тренування штучного інтелекту вчені додали в базу робота 12 тисяч відеороликів, що демонструють взаємодію з різними матеріалами, тканинами і предметами. Візуальний ряд використовується роботом для порівняння даних з бази з тактильними відчуттями. Інакше кажучи, торкаючись предмета, робот «розуміє» це, підбираючи відповідний сценарій взаємодії.
Автори дослідження підкреслюють, що нова розробка поки що діє тільки в штучному середовищі. Для автономної роботи необхідно значно розширити «базу знань» штучного інтелекта.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»