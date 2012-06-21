Жителі американських міст масово виходять на вулиці і святкують перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
У Нью-Йорку люди зібралися в районі Центрального парку і Таймс-сквер, перекривши рух. Вони танцюють на проїжджій частині. Вулицями їздять машини з прапорами США, в місті не вщухає гул автомобільних сирен.
У Вашингтоні багатотисячний натовп зібрався біля Білого дому. Люди заповнили вулицю, яка прилягає до резиденції президента. Біля Білого дому також зібралася велика кількість телерепортерів, а також чергують співробітники правоохоронних органів.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", раніше кандидат в президенти США від демократів Джо Байден оголосив про свою перемогу на президентських виборах. З такою заявою він виступив після того, як найпливовіші американські ЗМІ повідомили, що він набрав необхідну кількість голосів вибірників.
Після оголошення попередніх результатів президентських виборів в США світові лідери почали вітати з перемогою кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»