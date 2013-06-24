У межах програми Президента України «Велике будівництво» відома компанія «АМК РЕМ-БУД» виконує низку різноманітних робіт і насамперед ремонт доріг. Однак на окремих об’єктах доводиться братися і за застарілі водопропускні труби, які відіграють важливе значення у повноцінному функціонуванні автомобільних шляхів.

Так, зараз будівельники працюють на дорозі, що з’єднує села Коршачина і Синяк Сумського (донедавна Білопільського) району на Сумщині. І одне з питань – заміна застарілої штучної споруди, яка з роками стала непридатною.

За повідомленням прес-служби компанії, це далеко не перший об’єкт з подібним видом ремонту, тож будівельникам він добре знайомий.

Фахівці виконали підготовчі і земляні роботи, демонтували старе дорожнє покриття, бетонні кільця і вклали нову трубу, яка слугуватиме не один десяток років.

Подібні ремонти на спеціалістів «АМК РЕМ-БУД» чекають ще на двох дорожніх об’єктах у Путивльській ОТГ та одному в Сумському районі. До настання холодів будівельники планують виконати заплановані ремонти, аби ввійти в зиму з якомога більшою кількістю підготовлених дорожніх об’єктів.