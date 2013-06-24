Антикорупційний реєстр НАЗК тепер доступний на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер журналісти, активісти та будь-хто охочий може легко перевіряти, чи причетна людина або бізнес до корупції. Реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, доступний на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Після початку повномасштабного вторгнення доступ до деяких реєстрів обмежили для безпеки громадян. Зокрема, до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Проте, щоб забезпечити прозорість та підзвітність влади, українці повинні мати доступ до таких даних.

Міноборони дозволило знову відкрити Реєстр корупціонерів. Але в цілях безпеки не відображаються місце роботи та посада особи, яка вчинила корупційне правопорушення.

Нагадаємо: у серпні Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), відкрило доступ до реєстру арештованих активів. За допомогою цих даних журналісти та юристи можуть аналізувати й розслідувати кримінальні справи з арештованим майном.