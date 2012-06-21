У 2020 році Apple може випустити чотири нових iPhone замість трьох. Один з них буде найдешевим наступником одного з iPhone 2017 року у якого не буде ні вирізу під Face ID, ні OLED-дисплея. Три інших смартфона отримають всі актуальні технології, включаючи модуль підтримки мереж 5G.
У мережі з'явилися подробиці про новинки в лінійці смартфонів Apple, яка дебютує в 2020 році. Інформацією поділилися аналітики фінансового холдингу JP Morgan.
За даними джерела, Apple представить у 2020 році відразу чотири моделі з помітними змінами в дизайні і апаратній платформі. Три з них отримають OLED-дисплеї з діагоналлю 5,4, 6,1 і 6,7 дюйма, підтримку 5G-зв'язку і 3D-систему камер.
Як мінімум дві моделі зможуть працювати з доповненою і віртуальною реальністю. Apple додасть в основні тильні камери сенсори ToF, які вже присутні у фронтальних камерах лінійки iPhone XS.
Четвертим iPhone може стати здешевлена модель з дизайном в стилі iPhone 8, без 5G і OLED-дисплея.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»