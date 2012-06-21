Найскладнішу і капіталомістку роботу з проєктування і виробництва автомобілів Apple може передати підряднику за контрактом, а сама компанія сконцентрується на електроніці і програмному забезпеченні. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив аналітик Evercore ISI Кріс Макнеллі.

«Зараз Apple знову серйозно ставиться до створення власного автомобіля. І Magna Steyr може його виробляти» – заявив експерт у своїй промові. На його думку, якщо Apple знову всерйоз розглядає можливість запуску власного автомобіля, то вона майже напевно передасть його виробництво на аутсорсинг, як зараз робить це з iPhone. Apple розробляє телефон і його операційну систему, але використовує тайваньскую компанію Foxconn в якості підрядника для збірки телефонів. У разі здійснення проєкту з автомобілем канадська Magna International зараз називається одним з основних індустріальних партнерів Apple.

Компанія вже відома як консультант і постачальник багатьох технологічних компаній і старт-апів, які бажають увійти в автомобільний бізнес. Інтерес до Magna підкреслює і той факт, що вартість акцій компанії з березня 2020 року майже потроїлася, збільшивши її ринкову вартість до 21 мільярда доларів США.

ДОВІДКА «УК»

Magna – одина з найбільших світових постачальників автокомплектуючих, яка отримала в 2019 році майже 40 мільярдів доларів доходів. Її дочірня компанія Magna Steyr має власне підприємство в австрійському Граці, де в якості підрядника здійснює складання Mercedes-Benz G-Class, Jaguar I-Pace, а також спорткарів BMW Z4 і Toyota Supra.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»