Компанія Apple може прибрати роз'єм Lighting принаймні в одній моделі iPhone. Однак станеться це не раніше 2021 року.
Аналітики Barclays вважають, що відмова від Lighting також призведе до того, що виробник прибере з комплекту смартфона дротяні навушники EarPods. Таким чином Apple має намір підвищити популярність бездротових AirPods.
У лінійці iPhone 2020 року одним з головних змін, на думку аналітиків, стане оновлена система TrueDepth з удосконаленою технологією розпізнавання осіб Face ID. Модель iPhone 12 Pro може отримати 6 Гб оперативної пам'яті і основну камеру з сенсором ToF (Time of Flight) для 3D-сканування глибини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»