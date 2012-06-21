БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

За даними Bloomberg, каліфорнійська компанія вела переговори відразу з декількома автовиробниками про створення власного електрокара. Нещодавно ці переговори призупинили, і невідомо, чи відновлять у майбутньому.

Компанія Apple призупинила переговори з південнокорейськими брендами Hyundai Motor Company і KIA Motor про виробництво електрокара. Про це пише агентство Bloomberg.

Про те, що Apple працює над створенням власного електромобіля, стало відомо у вересні 2015 року. Тоді писали, що при виробництві електрокарів компанія використовуватиме власні напрацювання, які застосовувалися при створенні смартфонів і гаджетів. Пізніше неодноразово з'являлися чутки, що компанія вирішила відмовитися від ідеї створити власний електричний автомобіль і сконцентруватися на розробці автопілота, але в 2020 році такі чутки знову стали з'являтися.

Зокрема, ЗМІ писали, що Apple створить електромобіль у партнерстві з канадською компанією Magna, і навіть зробить це вже в 2021 році. У листопаді каліфорнійський бренд навіть запатентував «розумне» лобове скло, що спонукало до нових чуток про створення електромобіля, правда, вже в партнерстві з Hyundai.

Тепер Bloomberg з посиланням на достовірні джерела повідомляє, що переговори про створення електромобіля Apple були недавно припинені. Але додаткової інформації агентство не наводить – невідомі причини припинення переговорів і те, чи будуть вони продовжені в майбутньому. За деякими даними, йдеться про початок виробництва в 2024 році на підприємстві KIA.

Bloomberg відзначає, що крім південнокорейських виробників Apple вела переговори і з іншими брендами. Правда, джерела видання повідомляють, що в світі не так багато компаній, чиїх потужностей вистачить для роботи з Apple, і якщо розмови поновляться, то KIA виглядає тут фаворитом.

У самій компанії відмовилися коментувати цю ситуацію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»