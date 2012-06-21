Apple представила нову колекцію «розумних» годинників Apple Watch - Black Unity. Так компанія підтримує рух проти расизму. У лютому якраз почався місяць афроамериканської історії (Black History Month). У цей час проводяться заходи, присвячені боротьбі з рабством, расизмом, забобонами та бідністю.

Замовити нові Apple Watch Black Unity вже можна на сайті компанії. Вони вийшли в обмеженій кількості. У рамках проєкту Apple підтримує шість організацій в США і по всьому світу, які борються з нерівністю.

Ремінець Sport Band Black Unity отримав кольори панафриканського прапора, або чорного визвольного прапора. Apple Watch Series 6 у версії Black Unity також мають спеціальне гравіювання.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

