Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Компанія Apple показала перший офіційний зовнішній акумулятор MagSafe для iPhone 12. Публікація про пристрій з'явилася на сайті виробника.

MagSafe-батарейка заряджається потужністю до 20 Вт. Сам же акумулятор може живити iPhone 12 на потужності до 15 Вт, але за умови, що батарея підключена до адаптера. Самостійно MagSafe може заряджати iPhone з потужністю 5 Вт.

У комплект поставки акумулятора не входить кабель або зарядний пристрій. Його ємність становить приблизно 1460 мАг. Пристрій може працювати з будь-яким смартфоном, який підтримує Qi, але без анімації і магнітного кріплення.

Вартість MagSafe – 130 доларів. Для покупки він стане доступний вже найближчим часом.

