Apple розробляє новий недорогий iPhone зі сканером відбитків пальців Touch ID. Згідно з даними джерел видання Gizmochina та інсайдерів компанії China Xintong Institute, Apple спочатку випустить такий iPhone в Китаї для того, щоб збільшити продажі. Згодом модель може з’явитися в інших країнах.
За словами джерел, Apple сильно незадоволена великим спадом продажів iPhone в Китаї. Компанія помітила, що китайці користуються функцією визначення особи Face ID менше, ніж в інших країнах. Крім цього, споживачам з Китаю не подобаються великі ціни на iPhone останніх поколінь.
У зв'язку з цим Apple планує випустити спеціальну модель iPhone виключно для Китаю. Новий смартфон отримає сканер відбитків пальців, сучасні характеристики, але невисоку ціну. Повідомляється, що дактилоскопічний сенсор може виявитися інноваційним, вбудованим в екран пристрою.
Фахівці аналітичної компанії China Xintong Institute підкреслили, що за останні два роки в Китаї особливо сильно виріс попит на смартфони дешевші за 4000 юанів (560 доларів). Тому від Apple слід очікувати новий iPhone саме з цієї цінової категорії.
Очікується, що Apple випустить перший iPhone з Touch ID вже цієї осені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»