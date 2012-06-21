У 2020 році компанія Apple випустить планшет зі скланим екраном і підтримкою мереж зв'язку п'ятого покоління. Це стало відомо аналітику IHS Markit Джеффу Ліну від китайських постачальників компонентів для мобільних пристроїв.
Джефф Лін відзначає, що в розкритому стані у цього планшета буде екран такого ж розміру, як у MacBook (правда, не уточнюється модель - 12, 13 або 15,6 дюйма). Крім того, відомо, що в планшеті буде використовуватися мобільний процесор Apple серії А. Підтримка 5G буде забезпечувати планшет постійним підключенням до інтернету і взаємодією з іншими пристроями.
Лін вважає, що iPad зі складним екраном буде конкурувати з аналогічним пристроєм серії Surface від Microsoft, який з'явиться у продажу приблизно у той же час.
Складаний iPad стане не єдиним гаджетом Apple з підтримкою 5G. За інформацією аналітика Мін-Чі Куо, в 2020 році компанія Apple випустить смартфони, що працюватимуть з цією технологією зв'язку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»