Тривалий час Apple намагалася увірватися на ринок Китаю, на якому у компанії, з невідомої причини, ніяк не виходило зміцнитися. Для цього «яблучна» компанія навіть погодилася випустити в регіоні перший iPhone з двома sim-картами, незважаючи на те, що саме відсутність цього рішення фанати компанії називали конкурентною перевагою на тлі незліченних китайських виробів. Мабуть, саме подібна відданість інтересам ринку і дозволила Apple все ж таки встановити рекорд продажів у Китаї.
Якщо вірити даним Bloomberg, Apple помітно збільшила обсяг поставок iPhone в Китаї у грудні минулого року зростання склало аж 18,7% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. Також підтвердилася й інформація про те, що виробник iPhone все ж зумів продати за місяць близько 3,18 мільйона своїх мобільних пристроїв для порівняння, раніше зростання продажів становило всього лише 6%.
Цікаво, як довго триватиме настільки позитивний період для Apple з огляду на те, що відносини між Китаєм і США у плані торгових відносин продовжують загострюватися, незважаючи на переговори, цілком ймовірно, що вже незабаром зростання продажів зупиниться або навіть почне своє падіння.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»