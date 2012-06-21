За словами авторитетного аналітика Мінг-Чі Куо (Ming-Chi Kuo), Apple планує випустити оновлений 16-дюймовий MacBook Pro і абсолютно новий 14-дюймовий ноутбук на фірмових процесорах у другому півріччі 2021 року. Свіжий звіт оприлюднило видання Nikkei Asia.

У звіті, присвяченому скороченню замовлень на виробництво iPhone 12, який був опублікований у сьогодні, 16 березня, видання зазначило, що Apple відклала старт масового виробництва двох нових моделей MacBook з травня або червня до другої половини року. Повідомляється, що обидва нових комп'ютера будуть використовувати фірмові ARM-чипсети Apple. Можливо, мова йде про поліпшену версію актуального M1. Малоймовірно, що Apple оснастить 16-дюймовий MacBook Pro, який є флагманським ноутбуком компанії, таким же чипом, як і умовно доступний MacBook Air.

Очікується, що нові MacBook Pro отримають Mini-LED-дисплеї, порти HDMI і пристрої для читання SD-карт. Деякі джерела також запевняють, що компанія поверне в фірмові ноутбуки магнітний роз'єм для зарядки MagSafe і відмовиться від суперечливої сенсорної панелі Touch Bar.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»