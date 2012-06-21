Це повноцінна геоінформаційна система, в яку внесли інформацію про розкопки останніх тридцяти років

Німецький археологічний інститут (DAI) опублікував у мережі найдетальнішу на сьогоднішній день карту стародавнього Пергама – великого міста на заході Малої Азії, столиці багатого однойменного царства (територія сучасної Туреччини).

Карта насправді є повноцінною геоінформаційною системою (ГІС). Тут є інформація про розкопки останніх 30 років, що охоплює площу в 12,5 кв. км. Археологи і туристи зазвичай оглядають тільки акрополь Пергама, але місто набагато більше, зазначає Фелікс Пірсон, керівник експедиції DAI в Пергамі.

ГІС дозволяє, зокрема, проводити вимірювання, а також отримувати довідки про окремі об'єкти. Археологи обіцяють додавати в систему інформацію про нові розкопки. Щоб краще уявити топографію Пергама, неантичні споруди з карти прибрали, але при бажанні їх можна «повернути» – для цього потрібно включити відповідний історичний шар.

Карту можна подивитися «онлайн», або завантажити у вигляді pdf (1, 2) Крім того, DAI опублікував навчальний відеоролик.

У проєкті, окрім Німецького археологічного інституту, брали участь Бергамський музей (Бергам – сучасне місто-сусід Пергама, Туреччина), Технологічного інституту і Університет прикладних наук у Карлсрує (Німеччина).

Історія Пергама починається із заснування держави Аталідів (283 - 133 рр. до н.е.). Найбільший розквіт міста-держави припадає на правління царів Евмена II і Атала II – в 188 р до н.е. площа міста сягнула 0,9 кв. км. За задумом правителів, місто повинно було стати новими Афінами, зі своїм акрополем, храмом, театром на 10 тисяч глядачів і бібліотекою. З нею могла змагатися тільки Олександрійська. Близько 180 року Евмен II спорудив грандіозний вівтар, присвячений Зевсу і Афіні. Він був прикрашений двома рельєфними фризами – з боротьбою богів і гігантів зовні і сценами з життя міфічного засновника Телефа – всередині. Зараз вівтар виставляється в Берліні.

У 133 р до н.е. Пергамское царство за заповітом царя Атала III відійшло Риму. Спочатку місто зберігало свою автономію, але після декількох повстань і Мітридатових воєн втратило незалежність. Римляни втілили в життя амбітну будівельну програму: в Пергамі з'явилися нові храм і театр, а також амфітеатр. Знаменитим на весь римський світ стало нове святилище Асклепія.

Пергам процвітав до III ст. н.е., коли після масштабної кризи в імперії розпочав занепадати. У 262 році він сильно постраждав від землетрусу.

Пергам був найбільшим культурним центром Малої Азії і одним із найпослідовніших носіїв грецького світу. У ньому було чимало знаменитих діячів античності – скульптор Епігон, письменник та інженер Бітон, філософ Гегесін, грецький ритор, учитель Октавіана Августа Аполодор, святий Антипа.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»