Археологи з Національного інституту превентивних археологічних досліджень у Франції зайняті унікальними розкопками стародавнього гальського міста на околиці Ла-Боль-Ескублак. Колись це поселення було найбільшим гальським поселенням на острові Геранд. Неподалік фахівці виявили залишки стародавньої дороги, ширина якої дозволяла здійснювати тут двосторонній рух. Для початку нашої ери це була найбільша магістраль. Звіт про розкопки Національний інститут превентивних археологічних досліджень публікує на своєму сайті.



За допомогою виявлених знахідок фахівці змогли змоделювати історію стародавнього міста галлів. Дата заснування його поки невідома, однак розквіту поселення ймовірно досягло у II ст. до н.е. Тут була типово гальське планування, городяни, судячи з усього, займалися сільським господарством і ремеслами. Місто постійно розвивалося, вело велику торгівлю, зокрема міжнародну, про що свідчать знайдені фрагменти амфор. Але незабаром сюди прийшли римляни. Ймовірно, вони насаджували свої правила настільки завзято, що в I ст. н.е. жителі покинули місто.



Історики на сьогоднішній день розкопали понад 2000 квадратних метрів поселення. Всього воно займало за попередніми оцінками майже 20 гектар. Знайдено залишки майстерень, фрагменти кераміки, сліди обробки заліза, а також залишки печей, в яких виготовляли соляні коржі, які, ймовірно, потім відправляли для продажу на великі відстані вздовж узбережжя.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»