Індійські археологи виявили людський скелет віком майже 5 тисяч років в західному штаті Гуджарат. Як повідомила газета Asian Age, тут на прямокутній ділянці 300х300 м знайшлося відразу 250 стародавніх могил, і одна з них, як виявилося, найдавніша – відноситься до III тисячоліття до нашої ери.
Але унікальність цієї знахідки не тільки в її віці – у цих місцях в давнину знаходилася цивілізація долини Інду, яку називають Хараппською. Вона залишила після себе руїни міст, побудованих за єдиним строгим планом з унікальною системою каналізації і навіть з басейнами – найдавнішими з відомих на сьогоднішній день. Також від неї збереглися залишки морських портів – ця давня культура вела активну морську торгівлю, вважається, що саме цю країну шумери називали державою Мелухха, звідки в Межиріччі везли слонову кістку та інші цінності. Залишилося від цієї країни артифактів з писемністю, яку досі не вдалося розшифрувати.
Пустеля Качський Ранн, де знайшли древній скелет, лежить біля берега Аравійського моря. Нині це заболочені солончаки, а тисячі років назад, як впевнені геологи, тут впадала в море легендарна річка Сарасваті – вона була визнана древніми індусами священною задовго до того, як була обожнена річка Ганг. Сарасваті, в перекладі «багата водою», зникла через кліматичні і геологічних змін ще до нашої ери. У священних Ведах вона згадується понад 50 разів. Саме на її берегах, як вважають історики, зароджувалася стародавня індійська цивілізація.
Важливість виявлення цього скелета полягає ще в тому, що від тих часів залишилося не так багато людських останків. Тому залишається питання, ким етнічно були жителі Індської цивілізації. Нині в Індії йде запекла суперечка: одні запевняють – що цивілізацію створило доарійске населення Індостану, потім в середині II тисячоліття до нашої ери сюди прийшли кочові племена аріїв. А другі, серед яких і індійські політики націоналістичного спрямування, не сумніваються, що великі міста Мохенджо-Даро і Хараппа побудовані якраз древніми аріями.
Тепер вчені мають підтвердити або спростувати цю точку зору. Скелет відправлений в Керальскій університет, де дослідники спробують визначити його вік, стать, можливу причину смерті і етнічну приналежність.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»