Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У стародавньому місті Помпеї під час розкопок гробниці археологи виявили добре збережений кістяк, який розповів науковцям про культурне життя міста до того, як воно було зруйноване виверженням вулкана в 79 році нашої ери.

Частково муміфіковані рештки, в тому числі волосся і кістки, колишнього раба, який піднявся по соціальних сходах, були знайдені в стародавньому римському місті Помпеї.

Рештки Марка Венеріуса Секунда були знайдені в гробниці некрополя Порта Сарно, яка була одним з головних воріт міста. Вважається, що гробниця виникла за кілька десятиліть до того, як Помпеї були зруйновані виверженням Везувію в 79 році нашої ери.

До переліку найбільш добре збережених людських решток, будь коли виявлених у Помпеях, є біле волосся Секунда і частково видиме вухо. Початкові тести показують, що він помер приблизно в 60 років.

Археологи заявили, що відкриття є сесаційним, тому що померлі дорослі за часів Римської імперії зазвичай кремували. У гробниці також була знайдена скляна урна з ім'ям жінки, Новії Амабіліс, можливо, дружини Секунда.

На гробниці зберігся напис, що її власник, Марк Венеріус Секунд, допомагав організовувати вистави грецькою мовою в Помпеях. За словами експертів, це перше підтвердження того, що грецька мова в місті використовувалася поряд з латиною.

«Те, що в Помпеї організували виступи в театрі грецькою мовою, свідчить про відкритий культурний клімат, який панував у стародавньому місті», – повідомив директор Археологічного парку Помпеї Габріель Цухтрігель у заяві про це відкриття.

Колишній директор Помпеї Массімо Осанна сказав, що грецький напис «є надзвичайно цікавим свідченням, яке повинно бути пов'язане з іншими написами, про присутність греків і, перш за все, грецької культури в Помпеях».

Він сказав, що грецька культура, особливо її художники та грецькі класичні п'єси, «були на той час в моді в Помпеях».

Секунд був рабом і зберігачем стародавнього Храму Венери в Помпеях. Звільнившись з рабства, він вступив до лав августинців, колегії священиків, відповідальних за одну з форм поклоніння імператору. Той факт, що він був похований в гробниці, доводить, що йому вдалося домогтися високого соціального і економічного становища.

За словами вчених, він заробив достатньо грошей, щоб вибрати гробницю в дуже престижному місці і забальзамувати своє тіло. (ANSA).

Виверження Везувію в 79 році нашої ери зруйнувало Помпеї. В результаті розкопок протягом багатьох років археологи виявили чудові гробниці, колісниці і вілли з чудовими фресками.