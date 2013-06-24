Військові отримали ще одну партію розвідувальних «пташок» від Армії дронів — 1 912 безпілотників зі штучним інтелектом Autel EVO MAX 4T вже відправилися на фронт. Квадрокоптери допоможуть вести аеророзвідку, коригувати артилерію та зберігати життя наших захисників і захисниць. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зараз відбувається найбільш технологічна війна у світі, і перевагу отримує той, у кого більше технологій. У військових завжди є потреба в дронах, адже на фронті вони — розхідний матеріал. Ми передаємо на фронт від Армії дронів ще 1 912 розвідувальних дронів Autel EVO MAX 4T. Вони вже показали свою ефективність у розвідці та коригуванні артилерії. Тож підсилять наших бійців і дадуть змогу успішніше проводити спецоперації», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Аутели — це «очі» військових. Кожний дрон оснащений камерою, яка здатна збільшувати зображення в 30 разів. Це дає змогу відстежувати переміщення окупантів чи військової техніки з висоти до півтора кілометра. З Autel помітна навіть замаскована гаубиця або бліндаж окупантів. Штучний інтелект автоматично визначає й захоплює різні цілі, потім відстежує їх і передає дані. Завдяки цьому військові можуть планувати подальші операції і з точністю вражати ворожі позиції.

«Життя українських захисників – найбільша цінність для нас. Ці дрони здатні зазирнути глибоко в тил окупантів, не піддаючи ризику життя українських розвідників. З висоти до півтора кілометра вони можуть спостерігати за діями ворога, виявляти техніку, склади, командні пункти. Воювати мають дрони, а не люди», — сказав Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Зараз майже щотижня Армія дронів передає тисячні партії безпілотників на фронт. Зокрема, нещодавно відправили1 740 розвідувальних та ударних БПЛА українського виробництва і «пташок», які стоять на озброєнні НАТО.

Нагадаємо, у складі ЗСУ були створені перші у світі ударні роти БПЛА Армії дронів. Вони працюють за новою доктриною застосування безпілотників та показують ефективні результати на фронті. Так, за майже 4 місяці підрозділи вразили понад 2 100 одиниць ворожої техніки. Зокрема, за минулий тиждень — 220 одиниць. Це ворожі танки, БТРи, гармати, САУ, кулемети тощо.