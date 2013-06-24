Безробітні мешканці Дніпропетровщини можуть долучитися до «Армії відновлення». Облаштовувати укриття, розбирати завали, ремонтувати будівлі після обстрілів, шити одяг для захисників. Скеровує на суспільно корисні роботи обласна служба зайнятості. За чотири місяці залучили вже понад 1200 людей.

«З березня 2023-го обласна служба зайнятості долучилася до урядового проєкту «Армія відновлення». Скеровуємо на суспільно корисні роботи безробітних, які перебувають у нас на обліку. Залучаємо їх до відбудови країни. За цей час – вже понад 1200 людей», – зазначила начальниця управління Дніпропетровського обласного центру зайнятості Наталія Селякова.

Мешканці, які приєдналися до «Армії відновлення», отримують заробітну плату – 6700 гривень на місяць. Фінансування – за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

«Укладаємо з учасниками строковий трудовий договір. Тобто вони мають усі соціальні гарантії, нараховуємо страховий стаж. Надаємо мінімальну заробітну плату, оплачуємо перші п’ять днів лікарняного. На це виділили вже більш ніж 7 мільйонів гривень», – додала Наталія Селякова.

Учасники «Армії відновлення» облаштовують укриття, розбирають завали. Лагодять будинки після обстрілів. Шиють і ремонтують одяг для військових. Плетуть маскувальні сітки. Допомагають й людям з інвалідністю, старшого віку.