Гіперкар Aston Martin Valhalla оснащений гібридною силовою установкою і може розганятися до 330 км на годину

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Компанія Aston Martin представила серійну версію гіперкара Valhalla. Новинка укомплектували гібридною установкою, в яку увійшли восьмициліндровий бензиновий двигун і два електродвигуни. Сумарна потужність автомобіля – 950 кінських сил.

У режимі електромобіля акумулятор спрямований виключно на передню вісь. У такому випадку гіперкар здатний розганятися лише до 130 км / год, а запас ходу складає 15 кілометрів. При активації всіх трьох двигунів, максимальна швидкість Valhalla зростає до 330 км на годину.

Також машина отримала восьмиступінчастий «робот» з подвійним зчепленням без задньої передачі. Завдяки цьому рішенню інженерам вдалося знизити масу автомобіля, а рух заднім ходом здійснюється за допомогою електричних двигунів.

Valhalla отримала кузов з вуглеволокна, карбон-керамічні гальма і адаптивну підвіску. Маса гіперкара становить менше 1 550 кілограмів. Також автомобіль оснащується особливими аеродинамічним обвісом, який забезпечує 600 кг притискної сили на швидкості в 240 км на годину.

Водієві доступні система автономного екстреного гальмування, система попередження фронтального зіткнення, адаптивний круїз-контроль, функція моніторингу сліпих зон і камера заднього виду. Салон гіперкара виконаний у стилі болідів Формули-1, проте відрізняється підвищеним комфортом. Так, машина обладнана двозонним клімат-контролем і мультимедійною системою з сенсорним дисплеєм.