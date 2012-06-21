Екіпаж МКС успішно встановив нову систему охолодження на спектрометрі, який закріплений на зовнішній поверхні станції.
Командир експедиції Лука Пармітано з Європейського космічного агентства (ESA) і бортінженер NASA Ендрю Морган завершили свій вихід у відкритий космос о 12:33 за східним поясовим часом. Під час шестигодинного виходу у відкритий космос два астронавти успішно встановили нову систему охолодження для альфа-магнітного спектрометра (AMS).
Команда виконала основне завдання з установки модернізованої системи охолодження –модернізована система теплового насоса трекера (UTTPS), завершила підключення кабелю живлення і даних для системи і підключила всі вісім ліній охолодження від AMS до нової системи. Складна робота по з'єднанню потребувала створення чистого розрізу для кожної існуючої труби з нержавіючої сталі, підключеної до AMS, а потім її з'єднання з новою системою за допомогою процесу металообробки, відомої як штампування.
Астронавти також виконали додаткове завдання з установки ізолюючого покриття на іншому боці AMS, що повернута до Землі, для заміни теплозахисного екрану і ковдри, знятих ними під час першого виходу у відкритий космос, щоб почати ремонтні роботи. Команда управління польотом на Землі підтвердила включення системи в дію і повідомила, що вона отримує живлення і дані.
Це перший зимовий день дуже насичений за останні тижні для екіпажу космічної станції. Адже незабаром два вантажні космічні кораблі з вантажами для наукових досліджень прибудуть на МСК. «SpaceX Dragon» стартує в середу, 4 грудня, о 12:51, а «Прогрес» – у п'ятницю, 6 грудня, о 4:34. Члени екіпажу чекатимуть на прибуття вантажних кораблів, і розвантажать їх. Тим часом, команди на Землі звірять дату запланованого четвертого виходу у відкритий космос, щоб здійснити перевірки на герметичність відновлених ліній охолодження спектрометра і завершити роботу з відновлення детектора космічних променів.
ДОВІДКА «УК»
Це був 11-й вихід у відкритий космос у 2019 році. Члени екіпажу космічної станції здійснили в цілому уже 224 виходи у відкритий космос для підтримку та технічного обслуговування орбітальної лабораторії. Космічні мандрівники тепер провели в цілому 58 днів 15 годин і 43 хвилини, працюючи поза станцією у відкритому космосі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»