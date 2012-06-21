Міжнародна команда астрономів на чолі з фахівцями з Лабораторії реактивного руху NASA відкрила раніше невідому екзопланету, що має схожу на земну атмосферу з помірним кліматом.



Дослідження підготовлене до публікації в журналі The Astronomical Journal, а коротко про неї розповідається на сайті Університету Нью-Мексико.

Відкрита астрономами екзопланета отримала позначення TOI-1231 b. Вона була виявлена при аналізі фотометричних даних, отриманих із супутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Далі її існування було підтверджено незалежними спостереженнями за допомогою спектрографа Planet Finder (PFS), встановленого на телескопі Magellan Clay в Чилі.

«Працюючи з групою чудових астрономів, які живуть по всій земній кулі, ми змогли зібрати дані, необхідні для вивчення характеристик зірки-господаря, виміряли радіус і масу планети, – розповідає провідний автор дослідження Дженніфер Берт. – Ці значення, в свою чергу, дозволили нам розрахувати щільність планети і висунути гіпотезу про те, з чого вона складається. TOI-+1231 b дуже схожа за розміром і щільності на Нептун, тому ми думаємо, що цей об'єкт має таку ж товсту газову атмосферу».

Встановлено, що екзопланета обертається навколо карликової зірки класу M. Незважаючи на те, що TOI 1 231 b знаходиться у вісім разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, температура на її поверхні аналогічна температурі на Землі. Вчені пояснюють цей феномен тим, що батьківська зірка набагато холодніша і тьмяніша за наше Сонце. Однак сама планета виявилася більшою за Землю, але трохи менше за Нептун. Тому автори відкриття поки класифікували її як субнептун.

Ученим ще належить провести аналіз атмосфери відкритого об'єкта. Вони відзначають, що це одна з найдоступніших для атмосферних досліджень планет, відкритих нині. Попередні дослідження і моделювання говорять про те, що на доволі прохолодних планетах високо в атмосфері можуть парити хмари, що теж дуже схоже на земну атмосферу.

Так, недавні спостереження іншої маленької прохолодної планети під назвою K2-18b показали наявність води в її атмосфері, що здивувало багатьох астрономів. TOI-1231 b – одна з небагатьох відомих планет з аналогічним K2-18b розміром і температурним діапазоном. Тому майбутні спостереження за цим об'єктом дозволять визначити, наскільки часто або рідко водяні хмари утворюються в позаземних світах з помірним кліматом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»