Вперше астрономи виявили воду на екзопланеті за межами нашої сонячної системи, яка, ймовірно, має сприятливі для життя температури.

Так звана Супер Земля K2-18b обертається навколо карликової зірки в сузір'ї Лева, на відстані приблизно 110 світлових років від Землі. Супер Земля – це планета, яка розташована на правильній відстані від материнської зірки, де можливе життя.

Супер Земля має у вісім разів більшу масу, ніж наша планета, і більш ніж удвічі більший діаметр, повідомляє дослідницька група на чолі з Ангелосом Ціарасом і Інго Вальдманном з Університетського коледжу Лондона в журналі Nature Astronomy. Астрономи називають суперземними ті планети, які принаймні такі ж за масою, як Земля, але легші, ніж газові гіганти, такі як Уран і Нептун.

Наразі вченим відомо, що K2-18b долає орбіту навколо своєї зірки за 33 дні, тому один рік тут є один місяць. На цій відстані температура коливається від мінус 100 до 116 градусів за Фаренгейтом (мінус 73 градуси до 47 градусів Цельсія.)



Вченим уже відомі багато екзопланет, які знаходяться у так званій зоні життя. Тобто вони обертаються навколо свого сонця на точно правильній відстані, так що на них переважають температури, які дозволяють бути воді у рідкому стані, а вода – це основна складова для зародження життя, яке ми знаємо.

Наразі NASA нараховує понад 4 000 підтверджених екзопланет та ще 4 000 потенційних кандидатів. Більшість їх виявлено за допомогою транзитного методу, коли телескопи стежать за легким, швидкоплинним затемненням світла зірки, коли планета потрапляє у поле зору.

Exoplanet K2-18b було виявлено ще в 2015 році. Але тоді виявити воду в її атмосфері не було змоги. Це зміг зробити тільки космічний телескоп «Хаббл».

Дослідницькі групи використовували архівні дані з космічного телескопа Хаббл та інших космічних кораблів для аналізу атмосфери планети. Потрібні подальші спостереження, щоб визначити, чи справді планета має водний світ, використовуючи обсерваторії нового покоління, такі як космічний телескоп Джеймса Уебба NASA та Аріель Європейського космічного агентства, які запустять у космос після 2020 року.

Майбутні телескопи на Землі та в космосі повинні допомогти знайти більше Супер Земель, що обертаються навколо орбіт червоних карликових зірок – як вважають, це найпоширеніші планети та зірки в нашій галактиці Чумацький Шлях.

Хоча Exoplanet K2-18b вважається скелястою, ніхто не знає, чи тече вода на її поверхні. Її материнська зірка, червоний карлик, значно менша і прохолодніша за наше Сонце, жовтий гном, і її атмосфера також відрізняється від нашої.

Вченим вдалося визначити хімічний склад атмосфери планети. Крім водяної пари, дослідники знайшли там водень і гелій. Підказок до життя на планеті вони поки не знайшли.

«Пошук води в потенційно живому світі за межами Землі неймовірно захоплюючий», – каже Ціарас. Але K2-18b не є другий Землею, тому що вона набагато важча і має інший склад атмосфери. «Тим не менше, наше відкриття дало відповіді на фундаментальне питання: якою має бути унікальна Земля?», – каже Ціарас.

Враховуючи те, що це лише перша Супер Земля з водою, виявленою в її атмосфері, і ця планета рухається навколо згасаючої зірки, результати вчених захоплюючі.

Вчені також вважають, що властивості сонця Exoplanet K2-18b свідчать про те, що на екзопланеті життя неможливе, адже червона карликова зірка дуже активна, і планета, ймовірно, зазнає впливу підвищеної радіації.

Проте, на думку вчених, подальші дослідження варті того. Ймовірно, K2-18b є тільки першою екзопланетою, на якій виявили воду, з багатьох схожих позаземних світів.

Канадська команда, яка теж оприлюднила результати свого дослідження в журналі Astronomical Journal, вважає, що на K2-18b може бути навіть дощ.

«Це неймовірний крок у науці, який ми робимо для досягнення нашої кінцевої мети – знайти життя на інших планетах – довести, що ми не самотні», – йдеться у повідомленні провідного астронома Бьорна Беннеке з Монреальського університету.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»