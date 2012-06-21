Американські вчені вважають, що стали свідками удару невеликого метеороїда в поверхню Меркурія. Зробити це вдалося завдяки аналізу даних орбітальної місії MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging), яка шість років тому закінчила вивчати цю планету.

21 грудня 2013 року високошвидкісний плазмовий спектрометр FIPS на борту зонда, який пролітав на висоті 5300 кілометрів над сонячним боком планети, зафіксував надзвичайно високий вміст іонів натрію і кремнію в складі сонячного вітру. Вчені звернули увагу, що ці іони летіли у вузькому пучку, майже в одному напрямку і з однаковою швидкістю. Все це вказувало вченим на те, що іони лише недавно були викинуті в розріджену екзосферу планети в результаті удару метеороїда по її поверхні.

Проаналізувавши параметри пучка іонів, вони встановили, що метеороїд був досить невеликим – близько метра в діаметрі, але достатнім для того, щоб іони речовини були викинуті на таку висоту. «Потужні удари метеороїдів можуть піднімати величезну кількість речовини з поверхні екзосфери Меркурія», – вважає Джемі Джасінскі, автор дослідження, опублікованого в Nature Communications. За словами вчених, це відкриття стало першим в історії наглядним прикладом падіння метеороїда на поверхню іншої планети, раніше вчені спостерігалися це явище тільки на Землі і Місяці.

На думку астрономів, тіло, що впало, могло відірватися від хвоста комети Енке, який Меркурій пролетів за тиждень до цього, але швидше за все це був астероїд, який залетів у внутрішню зону Сонячної системи з Головного поясу астероїдів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»