В ході наукових дослідів аспірант австралійського Університету Квінсленда Едвард Керр зробив відкриття, яке може стати гарною новиною для пивоварних компаній. За його словами, це призведе до створення нових сортів пива і абсолютно нових умов його варіння.

Таке спостереження вчений зробив під час своїх експериментів із заворушеннями пивного сусла. Керр пояснив, що при тривалому варінні характеристики білка ячменю дали несподіваний результат. Однак щоб досконало досліджувати зміни в ньому, довелося б заново наповнювати 23-літровий посуд п'ятьма кілограмами сировини і чекати ще три місяці.

«Я занадто ледачий для цього», – зізнався австралійський вчений. Тому, за його словами, він вирішив провести експеримент з набагато меншим обсягом ячменю і більш скромною тарою, пише Technologynetworks.

Керр вирішив задовольнятися 1,5-мілілітрової колбою і всього одним насіннячком ячменю. При цьому завжди вважалося, що тестування ефективності готового пива потрібно проводити при фактичних обсягах виробництва, нагадав він.

«Коли пивоварні пробують новий рецепт пива, вони також хочуть, щоб його було достатньо, щоб можна було легко перевірити його, випивши», – сказав учений.

На цей раз, небажання починати тривале варіння дозволило переконатися, що метод бродіння в надмалих обсягах нітрохи не гірший і дозволяє моніторити «поведінку» ячменю при варінні без використання громіздкого обладнання.

Втім, за словами Керра, «хоча 1,5 мілілітра безумовно зручніше, швидше і дешевше, це занадто мало для освіжаючого келиха пива після роботи».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»