У Харкові планують впровадити автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг із паркування транспортних засобів. Як повідомляє city.kharkov.ua, нова система дасть змогу контролювати дотримання правил зупинки транспорту, стоянки. Вона акумулюватиме інформацію про надходження оплати за паркування, а також передбачає фото- і відеофіксацію правопорушень.
Рішення про впровадження системи на найближчу сесію міської ради підготували департаменти територіального контролю, інфраструктури та реєстрації міськради. Воно, за словами заступника директора департаменту територіального контролю Юлії Агафонової, дає змогу розробити сучасну автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів, встановлює порядок і умови її впровадження в місті. Фахівці визначають необхідну кількість спеціальних автоматів для міста.