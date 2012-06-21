Ті, кому недавно випало проїжджати через село Боромля Тростянецького району на Сумщині, неодмінно помітили нову контактну скульптуру, яку на ходу навряд чи вдавалося розгледіти. Бо доволі таки несподівана і водночас футуристична!
Її автор Олег Бритов вирішив втілити свій давній задум, в основі якого образ — традиційний дует «водій — машина або мотоцикл», максимально виснажені дорогою. Тоді вони зливаються воєдино і вже важко розрізнити, хто і де.
Ось так і з’явилася на постаменті інсталяція вагою 700 кілограмів із деталей, запасних частин, одне слово, мотоциклетно-машинного металобрухту, яка за контурами нагадує мотоцикл і байкера, схожого на голлівудського термінатора.
Відкриття скульптури автор перетворив на сценічне шоу, у якому сам виконував головну роль. При цьому запросив колег, сусідів, друзів, знайомих, яких частував пивом і бутербродами. А місцеві селяни вірять, що металевий термінатор привертатиме увагу водіїв, зокрема байкерів, які, побачивши «колегу», не так гнатимуть свій транспорт вулицею Боромлі.