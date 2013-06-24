Підсумки першого кварталу 2023 року вказують, що банківська система України стала більш ліквідною та прибутковою. Найвищі результати показали банки, які віддавали перевагу депозитним сертифікатам НБУ. За перші три місяці 2023 року якість кредитних портфелів банків знижувалася. На 01.04.2023 року частка поганих кредитів (NPL) у портфелі банків становила 38,79%. Агентство очікує на погіршення ситуації, але з оптимізмом дивиться в майбутнє і вважає, що банківська система України завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом впевнено пройде кризу, яку спричинила війна. Загальний прибуток банківської системи 2022 року дорівнював 24,7 млрд грн, а за перший квартал 2023-го — 34,056 млрд грн, з яких 16,042 млрд грн припадало на ПриватБанк.

Державні Укргазбанк та Укрексімбанк вийшли на прибуткову діяльність. За підсумками першого кварталу 2023 року збитковими були лише Мотор-Банк та БТА Банк, але їхні збитки були неістотними.

Лідери рейтингу

Ювілейний 40-й рейтинг банківських депозитів очолив АТ «Креді Агріколь Банк». За підсумками першого кварталу 2023 року він отримав чистий процентний дохід 1,7 млрд грн і мав частку NPL на рівні 14,58%. Важливо, що діяльність АТ «Креді Агріколь Банк» у першому кварталі 2023 року була прибутковою.

За підсумками першого кварталу 2023 року в четвірку лідерів потрапив Райффайзен Банк. За 2022-й він отримав чистий процентний дохід у сумі 12,829 млрд грн та прибуток 1,547 млрд грн, а вже за перший квартал 2023 року його прибуток після оподаткування становив понад 2,0 млрд грн.

У десятку рейтингу потрапив АТ «КОМІНБАНК» (COMINBANK), який завершив перший квартал 2023 року із чистим процентним доходом 81,01 млн грн та прибутком 17,750 млн грн. Частку проблемних кредитів у його портфелі оцінювали на рівні 20,69%, що значно менше за середні показники в банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2023 року банк мав міцну дохідну базу, його діяльність залишалася стабільно прибутковою. АТ « КОМІНБАНК» на 01.04.2023 року сформував значний запас адекватності регулятивного капіталу Н2 на рівні 18,96% при нормативі 10%.

ТОП-12 банків з найвищим рівнем рейтингу надійності депозитів

№ п/п Назва банку Рівень рейтингу депозитів Підсумкова рейтингова оцінка в балах 1 АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» rd.1 (pi) 10,1098 2 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 9,9308 3 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,8173 4 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» rd.1 (pi) 9,8038 5 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 9,6772 6 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6762 7 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,2363 8 АТ «КОМІНБАНК» rd.1 (pi) 9,0082 9 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8715 10 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7042 11 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4842 12 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,0172

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»

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Примітка: Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка — не рекомендація до придбання банківських послуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними.

Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги під час оцінки. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. Порівнюючи підсумки рейтингів за перший квартал та перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017-го, 2017-й, а також перший квартал та перше півріччя 2018 року, слід враховувати, що рейтинги розраховували за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 року, змінювався формат надання банками публічних даних через сайт НБУ.

Рейтинг розраховували за актуальними даними. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку до 29 травня 2023 року включно, їх враховували під час оцінки.

Стабільно надійні держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з державною часткою, які активно працюють в роздрібному бізнесі, увійшли до групи банків з надійними депозитами. Серед держбанків укотре найуспішнішим виявився ПриватБанк, майже постійний учасник рейтингу, що стабільно входить до ТОП-10 банків з надійними депозитами. 2022 рік ПриватБанк завершив із прибутком у сумі 30,252 млрд грн, а у першому кварталі 2023-го прибуток ПриватБанку становив 16,042 млрд грн — більш як половину загального прибутку банківської системи. ПриватБанк увійшов до ТОП-3 банків з надійними депозитами.

Діяльність Ощадбанку могла заслуговувати на позитивну оцінку. Частка проблемних кредитів у його кредитному портфелі на початок другого кварталу 2023 року становила 51,8%. Нагадаємо, що за 2019 рік вона знизилася на 10,44 п.п., за 2020-й скоротилася ще на 5,46 процентного пункта. Перший квартал 2023 року банк завершив із прибутком 2,089 млрд грн.

До прибуткової роботи повернувся й Укргазбанк. На 01.04.2023 року частка NPL у його кредитному портфелі становила 27,80%. Банк, за даними звітності, яку опубліковано на сайті НБУ, завершив перший квартал 2023 року із чистим процентним доходом 1,065 млрд грн та чистим комісійним доходом 0,359 млрд грн. Безумовно, повернення банку до прибуткової роботи поліпшило позиції банку на ринку та в рейтингу надійності депозитів.

Укрексімбанк завершив перший квартал 2023 року із чистим процентним доходом на рівні 0,5 млрд грн та чистим комісійним доходом 0,3 млрд грн. Чистий прибуток банку після оподаткування за підсумками першого кварталу 2023 року становив 1,135 млрд грн.

Загальна тенденція така, що чотири із чотирьох державних банків показали прибуткову діяльність за підсумками першого кварталу 2023 року. Якщо така тенденція збережеться, то Укргазбанку та Укрексімбанку не буде потрібна докапіталізація від держави. Одна із причин прибуткової роботи державних банків — підвищення рівня процентних ставок, зокрема за депозитними сертифікатами НБУ.

За підсумками першого кварталу 2023 року агентство провело дослідження соціальної відповідальності банків. Серед банків, які НБУ зараховує до дочірніх банків іноземних банківських (фінансових) груп, безумовним переможцем став Креді Агріколь Банк. Серед тих, які НБУ не зараховує до дочірніх банків іноземних банківських (фінансових) груп, переможцем став АТ «КОМІНБАНК».

Андрій НІКІТІН,

директор Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» (Україна)