Український спортсмен 30-річний Жан Беленюк вийшов до півфіналу Олімпіади в греко-римській боротьбі.
В категорії до 87 кг українець у півфіналі здолав представника Алжиру Сіда Асара.
Суперник узяв одне очко в першому періоді, Жан у другому відповів тим самим.
Після закінчення шести хвилин рахунок був 1:1, але перемога в сутичці була присуджена Беленюку, оскільки він взяв бал останнім.
В 1/2 фіналу суперником українця буде хорват Іван Гуклек. Півфінальні сутички у борців розпочнуться о 12:15 за Києвом.
Олімпіада в Японії триватиме з 23 липня до 8 серпня.
Україну в Токіо представлять 157 спортсменів - це найменша кількість учасників від України на літніх Іграх за час незалежності. На Олімпійських іграх розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
В активі збірної України одна срібна й чотири бронзові нагороди.