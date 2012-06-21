Бельгія планує відкрити магазини по всій країні з 11 травня після майже двомісячного карантину. Щоб підготуватися до цього кроку, профспілки, Бельгійська федерація торгівлі та послуг Comeos, Союз фізичних осіб-підприємців Unizo домовилися про заходи, яких слід вжити, щоб відкриття магазинів не призвело до нового спалаху захворюваності на коронавірус. Міста й муніципалітети країни також оголосили про заходи, спрямовані на безпечне функціонування магазинів і заявили, що розраховують на здоровий глузд покупців.
Основні правила — дотримуватися відстані 1,5 метра, регулярно мити руки й кашляти та чхати в згин ліктя — мають бути беззастережно дотримуваними. Натовп людей на торгових вулицях і черги до невеликих магазинів – виклики, які потребують творчого підходу, вважають у Фламандській асоціації міст і муніципалітетів. У зв’язку з цим асоціація видала низку загальних рекомендацій. Серед них – встановлення спеціальних огорож чи кордонів, які розмежовували б напрямки руху для покупців, розміщення додаткових поліцейських патрулів або охорони, які могли б контролювали натовп, з цією ж метою пропонується встановити додаткові камери спостереження.
Найвідомішою торговельною вулицею Брюсселя є пішохідна вулиця Ньов. Міська влада вже готується розділити її на дві половини. З кожного боку можна буде йти лише в одному напрямку. Змінити напрямки можна буде в трьох місцях. Плакати з поясненнями для пішоходів і покупців буде розміщено на входах та виходах з вулиці Ньов.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»