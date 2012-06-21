З понеділка в Бельгії набули чинності нові правила пост карантинного життя. З 11 травня у країні після двомісячної перерви працюють усі магазини й можна буде приймати у себе чотирьох гостей, за умови дотримання певних правил. При цьому перукарні, кафе та ресторани залишаються зачиненими.
Очікування послаблення карантину відчувалося у Брюсселі ще на вихідних. Люди почали ходити у гості, не дотримуючись «правила чотирьох», на площах та в парках бельгійської столиці люди збиралися доволі великими компаніями. А на зупинках громадського транспорту почали з’являтися люди без масок. Хоча штраф за це порушення — 250 євро.
«Через таку поведінку можна передбачити ризик, що в країні розпочнеться нова хвиля захворюваності. Я цього не хочу», — так прокоментував дії своїх співвітчизників президент Бельгійської асоціації інтенсивної терапії Герт Мейфройдт.
З 15 березня, коли в Бельгії запровадили обмежувальні заходи, поліція виписала 36 тисяч штрафів за їх порушення. Однак, як свідчать дані GSM, загалом громадяни дотримувалися карантину. Проте, якщо стомлені сидінням вдома і спраглі до спілкування бельгійці почнуть ігнорувати головні правила соціального дистанціювання та носіння масок у транспорті та магазинах, це може бути небезпечно. Про це застеріг і головний вірусолог університету міста Льовен Марк Ван Ранст. «Дуже шкода, що люди почали ігнорувати правила. Проте від кожного з нас залежить, чи ця тенденція розвиватиметься далі. Ми громадяни, і маємо свою відповідальність», — наголосив він.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»