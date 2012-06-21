Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Порт Антверпена, що у Бельгії, — другий за величиною в Європі після нідерландського Роттердама, і за ним давно закріпилася репутація транзитного центру торгівлі наркотиками. Проте після розслідування, проведеного міжнародною групою журналістів, з’ясувалося, що цей порт також став важливою ланкою у мережі нелегальної торгівлі пестицидами, пише видання Brussels Times. Наразі прокуратура Антверпена веде три окремі справи, пов’язані з цим, що свідчить: нелегальний обіг пестицидів у Європі зростає.
Торгівля пестицидами в Європі оцінюється в 11 мільярдів євро на рік, з яких 10% вважаються нелегальними. Тих, хто займається незаконною торгівлею пестицидами, приваблює не лише фінансова вигода, а й те, що ці добрива легко перевозити і важче виявити, ніж наркотики, тож ризик бути спійманим — низький. При цьому, попит на пестициди в Європі високий. Попри те, що цей вид добрив вважається небезпечним для довкілля, деякі фермери готові використовувати їх у своєму господарстві за умови низької ціни.
«У Китаї ви можете придбати пестициди за 15—20 євро за літр, а в Європі літр продають вже за 80—100 євро», — розповів експерт Європолу Рієн ван Дісен. Якщо включити у цю вартість транспортні та пакувальні витрати, то чистий прибуток від проданого нелегально літру пестицидів становить 50 євро. А там, де є попит і можливість заробити гроші, відразу з’являються злочинці.
Ця проблема входить до компетенції Федерального агентства з безпеки харчових продуктів Бельгії, яке за останні п’ять років запобігло 20 незаконним перевезенням пестицидів, які транспортували з антверпенського порту до аеропорту Брюсселя. За даними бельгійських митників, 80% пестицидів, які проходять через Антверпен, направляють до інших країн-членів ЄС. І це робить Антверпен міжнародним центром транспортування легальних і нелегальних пестицидів.
За даними Європолу, торгівлю цими добривами поділено між злочинним угрупуваннями й поодинокими торговцями. «Торговці-любителі беруть участь в одній-двох операціях з нелегального перевезення, щоб заробити швидкі гроші. Злочинні угрупування розбудували на цьому справжній бізнес», — розповів Рієн ван Дісен. За його підрахунками, в Європі наразі діє сім таких угрупувань, кожне з яких нараховує від 50 до 100 чоловік.
Розслідування щодо нелегальної торгівлі пестицидами проводили журналісти з Данії, Польщі, Словенії, Італії, Нідерландів, Німеччини й США. А також представники Проєкту щодо випадків організованої злочинності та корупції, який діє у Східній Європі, Центральній Азії та Центральній Америці.