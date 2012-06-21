Племінник короля Бельгії, молодший син принцеси Астрід, принц Йоахім, заразився на Covid-19, побувавши в Іспанії на вечірці, організованій на честь завершення карантину. Цю новину повідомила іспанська газета El Confidencial, а згодом підтвердили офіційні представники королівської родини Бельгії.
Вечірка відбулася в місті Кордова в Андалусії. У газеті повідомляється, що товариство збиралося у приватному помешканні і, за деякою інформацією, у вечірці взяли участь 27 осіб.
Кількість людей, присутніх на вечірці, важлива, оскільки Іспанія зараз перебуває на другому етапі виходу з карантину, і приватні зібрання в країні дозволено лише за умови, якщо в них бере участь не більше 15 чоловік. Наразі імена осіб, які були на святкуванні разом із принцам, встановлено. Всі вони перебувають на карантині.
Принц Йоахім, якому 28 років, останнім часом живе з батьками, а 24 травня виїхав з Бельгії до Мадрида. Звідти він мав вирушити швидкісним поїздом до Кордоби, щоб там пройти стажування в місцевій компанії. Саме стажування стало приводом для його поїздки за межі Бельгії, повідомляє газета, оскільки поїздки, пов’язані з роботою, є винятком із загальної заборони на неістотні подорожі. Окрім цього, принц, опинившись в Іспанії, мав би провести 14 днів на самоізоляції, але, схоже, він цього не зробив.
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