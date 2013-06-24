Бельгійська влада заблокувала російські активи на суму 50 мільярдів євро. Вони належать фізичним та юридичним особам, які потрапили під санкції після вторгнення росії в Україну. Про це повідомили бельгійські ЗМІ. Серед заморожених коштів — готівка й акції, які перебувають у фінансових установах Бельгії та належать 1229 російським політикам і олігархам та 110 компаніям.

Деякі з них опинилися у санкційних списках ще 2014 року, після окупації росією Криму. Проте більшість російських громадян та компаній потрапили під західні санкції після нападу росії на Україну в лютому цього року. Як відомо, в останній пакет санкцій ЄС проти рф було додано найбільший російський банк «Сбєрбанк» та банк ВТБ, найбільший акціонер якого — держава. У федеральній службі державних фінансів Бельгії не уточнили, у кого з фізосіб чи компаній заморожено найбільші суми: «Усе, що можемо сказати про це: під час останньої хвилі санкцій ми знайшли імена, чиї активи було заморожено».

Невелика за територією Бельгія заморозила найбільше російських активів порівняно з іншими країнами-членами ЄС. Три тижні тому єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що на той момент у ЄС було заморожено близько 14 мільярдів євро російських грошей. Щодо Бельгії, то, крім 50 мільярдів євро, заарештованих на російських рахунках, у квітні влада країни заблокувала трансакцій на суму понад 200 мільярдів євро в межах антиросійських санкцій.

Така велика сума пояснюється тим, що Бельгія — країна, де базується одна з провідних у світі клірингових компаній Euroclear. Це електронна система оплати та доставку цінних паперів, яка дає змогу обмінюватися цінними паперами та коштами по всьому світі в режимі реального часу. Штаб-квартира міжнародної банківської системи обміну повідомленнями Swift, яка в межах західних санкцій припинила співпрацю з десятьма найбільшими банками росії, теж розташована в Бельгії. Навесні бельгійська митниця порту «Антверпен» заарештувала VIP-вантаж для російських багатіїв, який складався з тисячі автомобілів класу люкс.

Тобто бельгійська влада послідовно діє відповідно до спільної зовнішньої політики ЄС та духу солідарності з Україною. Проте Брюссель розуміє, що антиросійські санкції мають ціну і для тих, хто їх вводить, тому готується до складної зими. І хоч, за словами міністра енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратена, країна забезпечена газом на зимовий період у достатньому обсязі, ціни на енергоносії стрімко зростають.

Бельгія отримує газ із кількох джерел. Газопроводами вона з’єднана з Німеччиною, Нідерландами, Люксембургом, Францією і Великою Британією. Бельгія має LNG-термінал у порту міста Брюгге, який дає змогу отримувати скраплений газ з усього світу, найбільше його надходить із Катару. Тобто Бельгія не так сильно залежить від імпорту російських енергоносіїв, як сусідня Німеччина, яка імпортує близько 30% газу з рф. За оцінками національного банку Бельгії, імпорт російського газу становить лише 3—6% обсягу всього споживання країни.

Незважаючи на порівняно привілейоване становище Бельгії, уряд розробив план екстреного постачання газу в разі серйозних збоїв на європейському енергетичному ринку. Його перша фаза раннього попередження ініціює посилений моніторинг європейського енергетичного ринку. Жодних обмежень щодо споживачів на цьому етапі не буде.

Друга фаза тривоги передбачає збільшення використання запасів блакитного палива та імпорт скрапленого газу з-за кордонів ЄС. Активізація цієї фази означатиме, що Бельгія вже не покладається на інфраструктуру Євросоюзу. Третій етап надзвичайної ситуації означатиме нормоване використання газу та електроенергії й навіть відключення окремих споживачів від енергопостачання.

Бельгійський уряд вже звернувся із закликом до громадян скоротити споживання газу. Нова урядова кампанія Ik heb impact («Я маю вплив») закликає бельгійців економно використовувати електрику й тепло. Мета кампанії, як повідомляє телеканал RTBF, полягає в тому, щоб бельгійці усвідомили: використовуючи менше енергії, вони опосередковано допомагають Україні, оскільки російська економіка значною мірою залежить від продажу викопного палива.