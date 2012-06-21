Німеччина може розпочати поступове зняття обмежень, введених через спалах епідемії коронавірусу COVID-19. Таку рекомендацію оприлюднила Національна академія наук Німеччини. Найавторитетніші науковці країни висловилися за «поетапне» повернення до нормального ритму житті, якщо показники захворюваності «стабілізуються на низькому рівні і якщо продовжуватиметься дотримання заходи гігієни».
На підставі висновків цієї установи канцлер Ангела Меркель разом з лідерами шістнадцяти земель ФРН цього тижня має ухвалити рішення щодо можливого продовження запобіжних заходів, термін яких завершується 19 квітня.
Під час вихідних міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан також натякнув на можливе послаблення примусових заходів, які змінили життя понад 80 мільйонів німців і які відчутно вплинули на економіку ЄС. За словами міністра, після Великодня «країна поетапно повертатиметься до більш-менш нормального життя», проте він не уточнив, з яким саме сфер почнеться послаблення.
Зі свого боку, Академія наук рекомендує «якнайшвидше відкрити школи», починаючи з початкових та середніх. Магазини та ресторани, а також адміністративні установи, будуть поступово відкриватися за умови, що правило частого миття рук та поваги до соціальної дистанції «ретельно дотримуватимуться». Крім цього, президент Академії наук Джеральд Хауг наголосив, що навіть за умови послаблення карантинних заходів, носіння маски у громадському транспорті має залишатися обов’язковим.
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