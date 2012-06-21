Міністерство транспорту КНР оголосило про те, що з травня нинішнього року дозволяє владі в регіонах країни випробовувати безпілотні автомобілі на будь-яких дорогах підвідомчих територій.
Нині лідерами в галузі розробки безпілотних автомобілів є американські компанії завдяки тому, що влада деяких штатів, наприклад, Каліфорнії і Арізони, давно дозволили виробникам відчувати прототипи на дорогах загального користування. Більше того, нещодавно розробникам дозволено проводити випробування безпілотників навіть без водія в автомобілі.
Китайці останнім часом активно підключилися до розробки безпілотних автомобілів, тому влада стали лояльнішою до випробувань автономних машин. Ще недавно тестування на дорогах загального користування було дозволено лише в деяких регіонах – наприклад, в Пекіні, але тепер правила поширили на всю країну.