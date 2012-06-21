Дорожні будівельники завершили спорудження естакади першої черги об’їзду, який сполучатиме автомобільні дороги Полтава — Олександрія та Київ — Харків — Довжанський. Його ще у 2017 році розпочала будувати турецька дорожньобудівельна компанія «Онур», до якої у поліцейських і представників місцевих громад виникло чимало претензій, оскільки її водії перевозять пісок і гравій для дорожнього будівництва з порушенням норм експлуатації місцевих автодоріг. Протяжність естакади — понад пів кілометра, висота над землею — 30 метрів, вартість — приблизно 75 мільйонів доларів.
Автодорожникам залишилося влаштувати верхній шар дорожнього покриття з литого асфальтобетону. Для руху транспорту буде збудовано по дві смуги у кожному напрямку. Нині підрядна організація проводить монтаж деформаційних швів і фарбує конструкції. Роботи з будівництва першої черги в обхід Полтави виконують у межах другого проєкту покращення автомобільних доріг та безпеки руху між Укравтодором та World Bank Ukraine.