Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
Науці давно відомо, що найбільшими рибами на Землі є китові акули, але досі було не ясно, хто більший за розмірами – самці чи самиці китових акул. Нове дослідження, опубліковане у виданні Frontiers in Marine Science, дає відповідь на це непросте запитання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найбільші риби в світі доживають до 130 років
За словами рибного біолога з Інституту морських наук Австралії Марка Міка, ніхто не сумнівається в тому, що китові акули, середня довжина яких перевищує десять метрів, є найбільшими рибами в океанах Землі. Але розміри китових акул можуть помітно відрізнятися залежно від статі. Нова наукова робота показала, що самки в середньому таки більші, ніж самці.
«Самки обганяють самців за розмірами. Середня довжина самки китової акули становить чотирнадцять метрів. І це не межа – іноді зустрічаються воістину гігантські особини, довжина яких становить вісімнадцять метрів. Тільки уявіть собі акулу розміром з автобус! Це ж просто неймовірно!», – каже Микан, додаючи, що китові акули, незважаючи на свої велетенські розміри, ростуть дуже повільно – всього на 20-30 сантиметрів на рік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біологи зробили "перепис" китових акул (фото)
З огляду на настільки повільний ріст, вченим довелося протягом десяти років стежити за 54 особинами акул і фіксувати їх розміри, щоб визначити, представники якої статі більші. Передбачається, що більший розмір самок дає їм переваги в дітонароджуваності – на відміну від інших видів акул, які зазвичай народжують від двох до дванадцяти дитинчат, китові акули можуть привести на світ до трьохсот дитинчат.