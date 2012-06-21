Фотограф з Австралії зняв неймовірні кадри біолюмінесцентних водоростей, що випускають чудове неоново-синє світіння.
Захоплюючу дух подію було знято Джорданом Робіном на місці, відомому як Plantation Point у водах затоки Джервіс.
«Таке рідкісне явище трапляється тільки один або два рази на рік», – каже фотограф. – Без сумніву вдячний за те, що випадково натрапив на цю сцену і зумів задокументувати її».
На неймовірних кадрах можна побачити, як він опускає руку в воду і проводить нею по світних водоростям, створюючи майже примарний ефект.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»