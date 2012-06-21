Грудень – щасливий місяць для біткоїна. Вчора, 1 грудня, криптовалюта побила рекорд за вартістю за всю історію. Біткоїн (Bitcoin) котувався за курсом 19 903 доларів (542 922 гривні). 30 листопада біткоїн виріс до 19 850 доларів, оновивши результат з 2017 року. З вересня 2020 криптовалюта подорожчала на 97%.

На тлі зростання засновники криптовалютної біржі Gemini Тайлер і Кемерон Уінклвос заявили, що ціна біткоїна колист досягне 500 000 доларів, а ринкова капіталізація криптовалюти – майже 9 трильйонів.

Нагадаємо, в грудні 2017 року пікова вартість біткоїна досягала 19 892 доларів США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»