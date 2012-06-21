Компанія BMW представила серійну версію електричного концепту i4. Серед конкурентів машини називаються Tesla Model 3 і Audi e-tron GT. У самій компанії підкреслили, що серійна модель на 85% повторює однойменний прототип.

Виробництво моделі налагодять на заводі компанії в Мюнхені. Про точні терміни початку продажів новинки поки не повідомляється. За даними Autocar, в європейські дилерські центри машини надійдуть цієї осені.

Дизайн «зеленого» ліфтбека німецького бренду дуже схожий на Gran Coupe 4-Series. Автомобіль отримав великі вертикальні «ніздрі» в стилі BMW M3 і M4 нового покоління, рельєфний капот і 19-дюймові колісні диски.

Знімків салону поки опубліковано не було. Очікується, що новинку оснастять великим дисплеєм, який об'єднає в собі цифрову приладову панель і екран мультимедіа. Інформаційно-розважальний комплекс отримає функцію управління жестами. Оновлення системи відбуватиметься віддалено.

Також в секреті тримаються технічні характеристики машини. В даний момент відомо, що ліфтбек побудують на модифікованій версії платформи CLAR. За попередніми даними, будуть доступні силові агрегати з віддачею 284 і 335 кінських сил.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»